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вторник, 05 января 2021 07:30

Последний российский солдат покинул Чечню

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Последний российский солдат покинул Чечню
Чеченский мальчик-ополченец в Грозном / Wikipedia

5 января 1997-го Россия вывела последнего солдата из Чечни. Это означало окончание двухлетней войны против собственных граждан и фактическую независимость республики. За последующие 2 года Москве не удалось мирно взять под контроль Чечню. В 1999-м гражданская война между Москвой и чеченскими повстанцами возобновилась.

С началом перестройки в СССР активизировались движения за независимость. В 1990-м Конгресс чеченского народа во главе с генералом Джохаром Дудаевым объявил независимость Чечни. 27 октября 1991-го там выбрали президента и парламент.

После распада СССР в декабре 1991 года президент Дудаев объявил о выходе Чечни из состава РФ. Начался вывод российских войск из Чечни, который продолжался до лета 1992-го. В декабре того года Чечено-Ингушская АССР прекратила существовать юридически. Поэтому Чечня стала фактически независимой, но юридически никем не признанной.

Весной 1993-го обострились противоречия между Дудаевым и парламентом. После роспуска последнего в апреле в северных районах Чечни начали формироваться вооруженные антидудаевские отряды, которые Москва поддерживала деньгами и людьми.

После разгрома антидудаевских сил в плен попало много русских, которые, как выяснилось, действовали по планам ФСБ захватить Чечню силами чеченских отрядов, чтобы это выглядело как внутреннее чеченское противостояние. 1 декабря 1994-го российская авиация ударила по аэродромам Чечни, уничтожив местные военные самолеты. 11 декабря 1994 года президент России Борис Ельцин подписал указ о проведении военной операции в Чеченской республике.

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Российская армия понесла первые потери еще на подступах к Чечне. Бои разгорелись далеко от столицы. Штурмовать Грозный россияне смогли только в ночь на новый 1995 год после недели авиабомбежек, ракетных и артиллерийских обстрелов города, которые привели к гибели тысяч мирных жителей. Русское командование штурмовало город с четырех направлений. Российские бронеколонны были остановлены и заблокированы чеченцами в разных районах Грозного. До 3 января почти все российские силы были уничтожены, а остальные сдались в плен. Следующий штурм Грозного начался 7 января и закончился 6 марта взятием столицы Чечни.

Еще не достигнув военных задач штурма Грозного, русские войска перешли к установлению контроля над всей территорией Чечни. С этой целью авиация проводила массированные бомбардировки населенных пунктов. Несмотря на определенные успехи россиян в равнинной части, в горах они успеха не достигли.

Под давлением Думы и общественности российское руководство во главе с Ельциным рассмотрело возможность переговоров. Продолжение боев вредило престижу России и лидеры ведущих стран могли не приехать в Москву к 50-летию завершения Второй мировой войны. Поэтому Ельцин объявил мораторий на бои с 28 апреля по 11 мая.

После окончания моратория война продолжились. В июне подразделения Шамиля Басаева успешно атаковали город Буденновск в Ставропольском крае. Стороны заключили очередное соглашение о прекращении огня. Начались переговоры между российским и чеченским руководством. Договорились о моратории на боевые действия, обмен пленными, разоружение вооруженных сил Чечни, вывод российских войск и проведения в республике свободных выборов. 31 августа 1996-го в дагестанском городе Хасавюрте заключили мирное соглашение, по которому российские войска должны полностью уйти из Чечни до 31 декабря 1996-го, а решение межгосударственных отношений между Чечней и Россией откладывали до 2001-го.

По данным российского комитета солдатских матерей в войне погибли около 14 тыс. российских солдат и около 12 тыс. чеченских повстанцев. Потери среди мирного населения Чечни составили до 120 тыс. убитыми. при населенные в 1,2 млн человек.

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Дата
05
января

Последний российский солдат покинул Чечню

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