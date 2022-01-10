Последние семь лет оказались самыми жаркими в истории наблюдений

Предел леса в Амазонке, в Бразилии / Reuters

Европейский центр по вопросам изменения климата Copernicus Climate Change Service C3S заявил, что последние семь лет - самые жаркие за историю наблюдений.

2021 год стал пятым самым теплым годом с рекордной жарой в некоторых регионах. Количество газов, нагревающих атмосферу, продолжает увеличиваться. Об этом пишет BBC.

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Средняя температура в 2021-м была на 1,1-1,2°C выше доиндустриального уровня, то есть около 150 лет назад.

Правительства разных стран обязались ограничить глобальное повышение температуры до 1,5°C от доиндустриального уровня для сдерживания изменений климата.

В прошлом году Европа пережила самое теплое лето, а температурные рекорды на Западе США и Канады побили на несколько градусов. Сильные лесные пожары в июле и августе сожгли почти целые города до основания и привели к гибели людей.

"Эти события - яркое напоминание о необходимости изменить наш образ жизни, сделать решительные и эффективные шаги к устойчивому обществу и работать над сокращением выбросов углерода", - пояснил директор C3S Карло Буонтемпо.

В ООН заявили, что только за последние 10 лет стихийные бедствия, вызванные изменением климата, унесли жизни более 400 тыс. человек и привели к огромным разрушениям и экономическим потерям.

В Гренландии 21 декабря зафиксирована аномально высокая температура. Об этом сообщил Укргидрометцентр.