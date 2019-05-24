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пятница, 24 мая 2019 14:57

После выборов в Украине Россия заблокировала сериал "Слуга народа"

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  Сериал "Слуга народа" заблокировали в РФ. Фото: МедиаНяня
Сериал "Слуга народа" заблокировали в РФ. Фото: МедиаНяня

С 22 мая украинский сериал "Слуга народа" стал недоступен на YouTube в России. Это сделано по просьбе правообладателя.

До этого весь сериал находился в общем доступе на YouTube на официальном канале "Студии "Квартал 95", которая создала его. Число просмотров каждой серии достигало нескольких миллионов.

Причины блокировки сериала для РФ "Квартал 95" не сообщил.

По информации "Ведомостей", видео было заблокировано YouTube именно по просьбе компании. Блокирование временное, скоро сериал снова будет доступен для россиян, сообщил представитель "Квартала 95" изданию.

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Сериал "Слуга народа" рассказывает о том, как президентом Украины по воле случая стал школьный учитель Василий Голобородько, которого играет Зеленский, который стал 20 мая президентом Украины. "Новый, честный, принципиальный и, самое главное - умный человек", - так характеризуется его персонаж в описании сериала.

Сериал "Слуга народа" стал самым успешным телевизионным проектом Украины. Осенью 2015-го доля аудитории в день премьеры (по данным компании Nielsen) превысила 30%, говорится на сайте студии "Квартал 95". Комедийный сериал из 24 серий шел 3 сезона, в главных ролях снимались актеры студии "Квартал 95".

Сериал купил для показа самый большой в мире онлайн-кинотеатр Netflix.

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