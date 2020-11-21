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суббота, 21 ноября 2020 10:56

После вечеринки в Белом доме сын Трампа заболел коронавирусом

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После вечеринки в Белом доме сын Трампа заболел коронавирусом
Тест показал положительный результат в начале недели. Фото: unsplash

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший заболел Covid-19.

Об этом сообщает DW со ссылкой на американские СМИ.

По их данным, тест показал положительный результат в начале недели. У Трампа-младшего нет симптомов болезни, он самоизолировался.

42-летний предприниматель активно участвовал в президентской кампании отца. По данным СМИ, он присутствовал на вечеринке в Белом доме в день выборов 3 ноября. После нее на на Covid-19 заболели несколько человек, в том числе глава штаба Трампа Марк Медоуз. На снимках с вечеринки видно, что практически ни один из гостей не носил маску.

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Дональд Трамп-старший в октябре сам провел несколько дней в больнице после заражения коронавирусом. Тогда же инфекцией заразились его жена Мелания и младший сын Бэррон.

В день инаугурации Twitter передаст официальный аккаунт президента США @POTUS избранному президенту Джо Байдену, даже если действующий президент Дональд Трамп откажется ему уступить.

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