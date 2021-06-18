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пятница, 18 июня 2021 18:40

После прививки массово заболели врачи

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После прививки массово заболели врачи
В Индонезии заявили, что вакцина не работает против индийского штамма. Фото: Reuters

В Индонезии более 350 врачей заболели коронавирусом после прививки препаратом Sinovac.

Десятки из них требуют госпитализации из-за высокой температуры и низкого уровня кислорода в крови, сообщает СNN.

Данные Индонезийской медицинской ассоциации свидетельствуют, что эту вакцину вкололи почти всем медработникам страны с населением в 270 млн.

В районном управлении здравоохранения Кудус в Центральной Яве выразили обеспокоенность эффективностью вакцины против мутировавших штаммов. Особенно против того, который впервые обнаружили в Индии.

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В Украине сейчас этим препаратом массово прививают украинцев в центрах вакцинации.

Количество смертей от коронавируса в мире превысило 4 млн. Число жертв пандемии за последние 166 дней увеличилась на 2 млн. Первые 2 млн жертв зафиксировали более чем через год пандемии.

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