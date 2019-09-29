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После мощного урагана до сих пор ищут без вести пропавших 600 человек

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После мощного урагана до сих пор ищут без вести пропавших 600 человек
Прямой Ураган Дориан: пропавшими остаются 600 человек

Почти через месяц после урагана "Дориан" на Багамских островах 600 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

В настоящее время в результате урагана погибло 56 человек. Премьер ожидает, что в ближайшее время число погибших может вновь возрасти, пишет CNN.

"Мы знаем, что потеряли гораздо больше жизней, поскольку до сих пор пропавшими есть 600 человек. Океанская вода сметала и молодых, и старых вместе с их домами, - сказал премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее на этой неделе правительство Багамских островов объявил о планах нанять местные компании для масштабного уборка мусора в наиболее пострадавших районах.

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На Багамских островах после урагана "Дориан" пропали без вести 2,5 тыс. человек.

Ураган Дориан обрушился на Багамские острова 1 сентября. Скорость ветров достигала 320 км / ч. Урагану была присвоена высшая, пятая категория.

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