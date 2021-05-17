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понедельник, 17 мая 2021 17:14

Посчитали, сколько патриарх Кирилл зарабатывает на верующих

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Посчитали, сколько патриарх Кирилл зарабатывает на верующих
Глава РПЦ Кирилл, со времен СССР был тесно связан с КГБ / Коллаж LIGA.net

Около $13,3 млн ежегодно получает патриарх Русской православной церкви Кирилл от "налогообложение" храмов в одной только Москве.

Об этом говорится в специальном расследовании издание "Лига" о деятельности РПЦ.

"Это статистика за 2018-й. Учитывая то, что в российской столице было 1179 церквей, патриархия получает от них около $13,3 млн. И это только в Москве. В российской столице у Кирилла разработана даже специальная "тарифная сетка" для налогообложения приходов. Минимальная сумма отчислений - $1300 для небольших домовых храмов. Приходские храмы среднего размера платят от $8 тыс. до $13 тыс.", - говорится в расследовании.

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Приходов в РПЦ более 30 тыс. По подсчетам журналистов, каждый приносит ежемесячно почти $45 тыс. Речь идет о пожертвованиях, продаже свечей, икон, религиозной литературы. От 10% до 50% прихода отдают "наверх", в епархию. 15% от суммы епархия передает в патриархию.

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Делиться заработанным - обязанность прихода. Если не способен передать деньги, то могут освободить настоятеля. Таксу устанавливает епископ, который сам назначает размер ежемесячного взноса. Он может составлять от $300 для сельского храма до $4 тыс. для городской прихода. Все не облагается. Деньги поступают епископу на карточку. Сколько архиереи получают в конвертах - никто не считает.

Между тем, как писала ранее Gazeta.ua, украинские православные лавры - Киево-Печерская, Почаевская на Тернопольщине и Святогорске в Донецкой области - относятся к РПЦ в Украине. Но у Москвы есть намерение сделать их ставропигиальный и перевести в прямое подчинение патриарху Кириллу. Об этом рассказала религиезнавиця Людмила Филипович.



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Дата
17
мая

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