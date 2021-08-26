Порноактер предстал перед судом за десятки изнасилований

Рон Джереми предстал перед судом по обвинению в сексуальном насилии. Фото: Reuters

Американского порноактера и режиссера фильмов для взрослых 68-летнего Рона Джереми обвиняют в 34 случаях сексуального насилия, в том числе над 15-летней девушкой.

Он предстал перед судом в Лос-Анджелесе, сообщило издание Los Angeles Times.

В июне 2020 года порноактеру выдвинули первое обвинение по четырем пунктам. Он якобы "охотился" за уязвимыми жертвами в барах и использовал свою популярность.

По версии следствия, Джереми обвинили в 12 изнасилованиях, семи принудительных оральных ласках, шести прикосновениях к интимным частям тела и насилии. Также женщины заявили о домогательствах во время сна или с использованием посторонних предметов.

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В незаконнх действиях порноактера обвинили 23 женщины. Самое первое обвинения относится к 1996 году.

Джереми отрицает факт правонарушения и не признает себя виновным.

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