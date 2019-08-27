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вторник, 27 августа 2019 22:40

Pornhub будет спасать экологию с помощью порно

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Pornhub будет спасать экологию с помощью порно
Сайт будет выделять средства из просмотров. Фото: Pornhub

Порновидео на одном из самых грязных пляжей планеты снял сайт Pornhub.

Таким образом стремятся привлечь внимание к проблемам экологии, сообщает Forbes.

Ролик назвали "самым грязным порно в мире". В нем пара порноактеров-любителей Leolulu занимается сексом среди мусора.

Сначала интимные части их тел скрыты за пластиковыми отходами, затем их убирают.

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С каждого просмотра Pornhub будет делать отчисления в некоммерческую организацию Ocean Polymers, которая занимается сбором и переработкой мусора в океане.

Вице-президент сайта Кори Прайс сообщил, к такому решению их побудили данные статистики, согласно которой в данный момент в океане находится более 12 млн тонн пластика.

Американская актриса 21-летняя Белла Торн, ранее снималась в сериалах от Disney, дебютировала в первой режиссерской работе. Девушка сняла порнографический фильм.

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