Pornhub будет спасать экологию с помощью порно

Порновидео на одном из самых грязных пляжей планеты снял сайт Pornhub.
Таким образом стремятся привлечь внимание к проблемам экологии, сообщает Forbes.
Ролик назвали "самым грязным порно в мире". В нем пара порноактеров-любителей Leolulu занимается сексом среди мусора.
Сначала интимные части их тел скрыты за пластиковыми отходами, затем их убирают.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порносайты передают данные пользователей даже в режиме "инкогнито"
С каждого просмотра Pornhub будет делать отчисления в некоммерческую организацию Ocean Polymers, которая занимается сбором и переработкой мусора в океане.
Вице-президент сайта Кори Прайс сообщил, к такому решению их побудили данные статистики, согласно которой в данный момент в океане находится более 12 млн тонн пластика.
Американская актриса 21-летняя Белла Торн, ранее снималась в сериалах от Disney, дебютировала в первой режиссерской работе. Девушка сняла порнографический фильм.
Комментарии