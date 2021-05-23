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воскресенье, 23 мая 2021 13:23

Пообещал убить известного вирусолога: 400 силовиков трех стран ловят вооруженного экстремиста

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Пообещал убить известного вирусолога: 400 силовиков трех стран ловят вооруженного экстремиста
Юрген Конингс из Бельгии отправлял угрозы полицейскому управлению и главном бельгийском вирусологу. Сейчас его разыскивают 400 полицейских и солдат Бельгии, Германии и Нидерландов. Фото: t.me/nexta_live

Уже неделю в Бельгии разыскивают вооруженного дезертира - 46-летнего военного Юргена Конингса. Он пообещал убить главного вирусолога страны.

Говорится в сообщении Telegram-канала NEXTA.

Известно, что дезертир прихватил с собой четыре гранатомета, пистолет-пулемет, пистолет и бронежилет. Перед бегством мужчина оставил прощальную записку, в которой заявил, что "готов к смертельному бою с полицией и больше не желает жить в обществе, которым правят политики и вирусологи".

Накануне Конингс пытался узнать адрес главного вирусолога Бельгии Вана Ранста и даже несколько раз приезжал в район, где он живет. В целях безопасности вирусолога вместе с семьей переместили в безопасное место.

В Конингса большой боевой опыт: он служил в Боснии, Косово, Ливане, Ираке и Афганистане в составе бельгийских подразделений.

Поэтому к операции по поимке беглеца привлекли 400 полицейских и солдат Бельгии, Германии и Нидерландов, вертолеты и бронетранспортеры.

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Его машину нашли на территории Национального парка Хоге-Кемпен. Силовики прочесывают местность, предполагают, Конингс скрывается где-то в зарослях. Вероятно, он вооружен.

В последние годы мужчина находился под наблюдением правоохранителей как склонен к насилию экстремист крайне правых взглядов.

Бельгия уже объявила в розыск по линии Интерпола военного беглого.

В Стамбуле задержали одного из главарей террористической организации "Исламское государство". Спецоперация по задержанию боевика 28 апреля провел антитеррористический отдел полиции Стамбула совместно с Национальным разведуправления Турции.

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