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четверг, 12 декабря 2019 08:09

Помпео рассказал о лжи Лаврова

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Помпео рассказал о лжи Лаврова
Лавров солгал о том, что на встрече с Трампом не обсуждали вмешательства России в американские выборы. Фото: cdni.rt.com

Во время встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским президентом Дональдом Трампом обсуждали вмешательства в выборы в США.

О такой теме встречи убеждает государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, сообщает The Hill.

"Я никогда не рассказываю о том, что говорит президент в таких частных беседах, но могу сказать, что заявление министра иностранных дел Лаврова не совсем точно отражает мои воспоминания об этой встрече", - сказал Помпео. Это его рекация на заявление Лаврова о том, что будто они с Трампом "даже не обсуждали выборы".

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Американский чиновник также рассказал, что думает о небольшом сообщение Трампа в Twitter о встрече с Лавровим. В нем президент США вспомнил о теме вмешательства в выборы.

"Трамп ясно дал понять на встрече с министром иностранных дел Лавровым и остальной частью российской команды, которая была там, что президент Трамп лично и Америка считают их вмешательства в наши выборы неприемлемым точно так же, как и я сказал это раньше министру иностранных дел Лаврову" , - заверил Помпео.

Большинство разговоров между госсекретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 декабря касались Украины.

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Дата
12
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