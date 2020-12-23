Помогли Трампу победить: президент США помиловал зятя российского миллиардера и своего бывшего советника

Зятя российского миллиардера Алекса ван дер Цваан помиловал Трамп. Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп помиловал 2 человека, которые фигурировали в деле о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года.

В общем помиловали 15 человек, сообщила пресс-служба Белого дома.

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"Помилование поможет исправить ошибки, допущенные командой спецпрокурора Роберта Мюллера касательно многих людей", - говорилось в сообщении.

Помиловали бывшего советника предвыборного штаба Трампа Джорджа Пападопулоса. Он был признан виновным в даче ложных показаний следователям ФБР при расследовании Мюллером возможных связей Трампа с Кремлем. Тогда подозревали Москву во вмешательстве в президентские выборы США.

Также Трамп помиловал зятя российского миллиардера Германа Хана - Алекса ван дер Цваана. Мужчина был одним из фигурантов по делу о вмешательстве Кремля в выборы 2016 года в США. В 2018-м Цваан признал вину в даче ложных показаний.

Действующий президент США Дональд Трамп помиловал бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна.