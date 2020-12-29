Помер французький дизайнер Пьєр Карден

В возрасте 98 лет ушел из жизни французский модельер Пьер Карден.
Об этом сообщает Le Figaro.
О смерти Кардена сообщили его родные. Он умер в больнице французского города Нейи-сюр-Сен.
Причина смерти дизайнера неизвестна.
Карден работал с 1947 года в ателье у Кристиана Диора. 1950-го основал собственный бренд.
Он был первым дизайнером, который начал продавать свои платья и духи по низким ценам. Таким образом Карден сделал их более доступными широкой общественности.
1960-го создал первую коллекцию мужской одежды.
1970 года Карден создавал дизайн для NASA.
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