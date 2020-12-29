Помер французький дизайнер Пьєр Карден

Пьер Карден умер в 98 лет. Фото: скриншот

В возрасте 98 лет ушел из жизни французский модельер Пьер Карден.

Об этом сообщает Le Figaro.

О смерти Кардена сообщили его родные. Он умер в больнице французского города Нейи-сюр-Сен.

Причина смерти дизайнера неизвестна.

Карден работал с 1947 года в ателье у Кристиана Диора. 1950-го основал собственный бренд.

Он был первым дизайнером, который начал продавать свои платья и духи по низким ценам. Таким образом Карден сделал их более доступными широкой общественности.

1960-го создал первую коллекцию мужской одежды.

1970 года Карден создавал дизайн для NASA.

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