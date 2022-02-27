"Получите кровь и смерть" - белорусский офицер эмоционально обратился к солдатам своей страны

Валерій Сахащик просить білоруських солдатів не нападати на Україну. ФОТО: скріншот

Подполковник запаса белорусской армии Валерий Сахащик обратился к военным своей страны и призвал их не выполнять преступные приказы по нападению на Украину.

Мои соотечественники сидят в лесу на границе с Украиной и, похоже, скоро пойдут участвовать в плохом деле, заявил военный.

"Русская армия, имеющая большой боевой опыт, уже трое суток воюет в Украине и находится в аду. Тысячи убитых, сотни пленных и заполненые больницы ранеными. А никакие цели не достигнуты. Российская армия вымотана, а украинцы провели мобилизацию, провели логистику, получили поддержку мира. И увидели, что на них напали обычные люди. Эта армия уже не будет сдаваться", - предупредил белорусов военный.

Украина никому не мешала, и никаких нацистов и наркоманов там нет, добавил подполковник.

"Вы не обретете в этом конфликте славы, а только кровь и смерть. Найдите способ не участвовать в этом грязном деле", - заявил Сахащик.

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18-я мотострелковая бригада российской армии, которую называют "Дикая дивизия" - отказалась выполнять приказ о нападении на Украину.