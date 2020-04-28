Польское правительство придумало, как взыскать компенсацию с Газпрома

Нельзя идти ни на какие уступки в деле о получении от Газпрома компенсации. Фото: pixabay

Арестовать активы российского Газпрома в Европе хочет правительство Польши.

Это станет компенсацией, которую энергетическому концерну PGNiG присудил Арбитражный суд в Стокгольме, об этом заявил заместитель министра государственных активов республики Януш Ковальский в интервью еженедельнику Wprost, передает "Європейська правда".

По его словам, несколько лет назад так поступил украинский Нафтогаз.

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"У нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с Газпрома более 6 млрд злотых ($1,5 млрд), которые были присуждены польской стороне через Арбитражный суд в Стокгольме в пользу компании PGNiG в счет переплаты за газ. Лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жесткое изъятие. В этом направлении сегодня также движется PGNiG", - сказал он.

По словам Ковальского, "этот путь требует дальнейших процессуальных действий".

"Можно сказать, что все ключевые проекты, реализуемые в Европе Газпромом и его дочерними компаниями, могут в конечном итоге служить для эффективного погашения долгов перед Польшей. Во-первых, если все-таки россияне не будут уважать закон, то, на мой взгляд, хорошая идея - взять в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2", - отметил он.

Ковальский также обратил внимание на то, что нельзя идти ни на какие уступки в деле о получении от Газпрома компенсации. По его мнению, PGNiG выберет самый эффективный способ добиться компенсации.

"Независимый арбитраж в Стокгольме признал нашу правоту", - констатировал представитель польского правительства.

Доходы российской компании "Газпром" упали наполовину. За январь-февраль российская компания экспортировала газа на $5 млрд. Это на 51,3% меньше, чем годом ранее. Доходы Газпрома от экспорта газа в январе-феврале 2020-го упали до $5,05 млрд. Это на 51,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.