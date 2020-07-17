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пятница, 17 июля 2020 09:22

Польская оппозиция требует признать недействительными выборы президента

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Польская оппозиция требует признать недействительными выборы президента
Оппозиция считает, что выборы были нечестными. Фото: pexels.com

Польская оппозиция направила иск в Верховный суд страны с требованием признать недействительными выборы президента.

"Мы требуем признать эти выборы недействительными", - заявил Борис Будка, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа", передает "Интерфакс-Украина".

Победу на выборах с небольшим перевесом одержал действующий президент Анджей Дуда.

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Оппозиция считает, что выборы в Польше не были честными.

Решение по иску Верховный суд Польши должен принять до 3 августа.

Действующий глава Польши 48-летний Дуда выиграл 2-й тур президентских выборов и остается на еще один срок. За него свои голоса отдали 51,21% избирателей. Его оппонент кандидат от оппозиции Рафал Тшасковський, 48 лет, проиграл с незначительным отрывом и получил поддержку 48,79% поляков. Явка на выборах в воскресенье была рекордной для современной Польши и составила 68,12%.

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17
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