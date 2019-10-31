Польская автокефальная церковь отказалась признавать ПЦУ

Польская автокефальная православная церковь не признала Православной церкви Украины.
Такое обращение поступило к патриарху Константинопольскому Варфоломею от Собора епископов Польской автокефальной православной церкви, который состоялся 29 октября.
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"Оставляем в силе свои позиции по автокефалии Церкви украинского, содержащиеся в постановлениях Собора № 340 от 9 мая 2018, № 341 от 25 июня 2018 и № 342 от 2 апреля 2019 года.
Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине на основе догматических и канонических норм для всей Церкви, а не для группы отступников - раскольников. Отступники от учения св. Церкви не могут представлять здоровый церковный организм. Это нарушает евхаристическую единство всего православия", - говорится в заявлении.
Ранее Собор иерархов Греческой церкви 12 октября признал автокефальной православной церкви Украины.
В то же время чрезвычайно синод Русской православной церкви уполномочил главу РПЦ патриарха Кирилла не вспоминать во время богослужений предстоятеля Элладской православной церкви Иеронима за то, что тот признал автокефалию Православной церкви Украины.
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