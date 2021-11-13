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суббота, 13 ноября 2021 20:39

Польша заявила о строительстве стены на границе с Беларусью. Размеры впечатляют

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Польша заявила о строительстве стены на границе с Беларусью. Размеры впечатляют
Польша построит 180-километровую стену на границе с Беларусью. Фото: pixabay.com

Польша планирует построить к середине 2022 года 180-километровую стену высотой 5,5 м на границе с Беларусью. Причина в миграционном кризисе.

Об этом заявил министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский в эфире RMF FM.

"Уже есть очень конкретный план строительства. До конца первого полугодия следующего года. Протяженность – 180 километров, высота – 5,5 метра. Очень профессиональное инженерное заграждение", – сказал министр.

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Каминский отметил, что на приграничной территории вдоль реки Буг будут использоваться другие средства защиты.

Министр подчеркнул, что нападения и попытки прорывов мигрантов были спровоцированы непосредственно белорусскими спецслужбами. Ответные действия Польши он назвал продуманными и адекватными.

"Мы действуем решительно, но не эмоционально. Мы адекватно отреагируем на ситуацию. Наши действия сильны, но оборонны. Мы не зациклены на агрессии", – подчеркнул Каминский.

Мариуш Каминьский также заявил о готовности Польши закрыть новые пограничные переходы на границе с Беларусью и железнодорожное сообщение.

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