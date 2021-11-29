Польша ужесточает карантин из-за нового штамма коронавируса

Польша усиливает карантин. Фото: pixabay.com

В Польше введут новые карантинные ограничения из-за угрозы распространения Covid-штамма Omicron.

Соответствующее решение правительство страны приняло 29 ноября, пишет Gazeta.pl.

Обновленные требования введут 1-17 декабря, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Загрузка ресторанов, кинотеатров и других заведений сократится до 50%. Рекомендуют воздержаться от проведения свадеб, причастий и вечеринок. Участие в них может принимать максимум 100 человек. В спортивных мероприятиях за пределами спортивных сооружений – максимум 200. Эти ограничения не касаются вакцинированных.

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Запретят полеты в семь африканских стран: Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию, Эсватин и Южную Африку. Людям, которые будут возвращаться из этих стран, придется пройти 14-дневный карантин.

Кто едет в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны, должны пройти двухнедельный карантин или получить отрицательный результат ПЦР-теста.

Новый Соvid-штамм Omicron "имеет беспрецедентное количество мутаций" и составляет "сверхвысокий" риск для мира. Его распространение может повлечь за собой всплеск болезни, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения. Пока неизвестно, насколько штамм Omicron устойчив к вакцинам и вызывает ли он более тяжелое течение болезни. Соответствующие исследования будут готовы через несколько недель.