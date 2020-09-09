Польша ответила на обвинения Лукашенко

Лукашенко казав, що протестами керують з Варшави. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал абсурдными заявления исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко о существовании под Варшавой центра управления протестами.

"Это абсурдные инсинуации", - сказал министр в среду на брифинге ХХХ Экономического форума, передает ТАСС.

"Я убежден - а пленарное заседание это подтвердило - что такая досадная для белорусского общества аргументация не заслуживает доверия ни в Беларуси, ни в Польше", - добавил он.

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Рау сказал, что его политический и жизненный опыт напоминает о том, что о чем происходило в Польше в конце прошлого века с профсоюзом "Солидарность". Тогда также говорили, что им руководят извне.

"В этом нет ничего нового, сложно даже обращать на это много внимания", - заключил Рау.

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, в интервью российским СМИ заявил, что некоторым участникам протеста краской рисовали синяки, чтобы выдать их за побои силовиков.