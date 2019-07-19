Польша не хочет видеть Путина у себя

МИД РФ осудил такое решение. ФОТО: dt.ua

Правительство Польши считает неуместным присутствие Путина на годовщине начала Второй мировой войны.

"И я думаю, было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня применяет к соседям такие же методы", — заявил вицепремьер Яцек Сасин в студии издания "Виртуальная Польша".

Мероприятия, приуроченные к годовщине нападения Германии на Польшу в 1939 году, пройдут 1 сентября в Варшаве. Россию на них не пригласили.

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В свою очередь МИД РФ осудило такое решение.

"Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия нашей страны не могут считаться полноценными", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Урсула фон дер Ляйен, которую избрали главой Еврокомиссии, считает, что с Кремлем надо говорить с позиции силы.