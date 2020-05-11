Польша будет прокладывать газопровод в обход России и позволит пользоваться им Украине

Польша будет прокладывать газопровод из Норвегии. Фото: Reuters

Швеция выдала Польше разрешение на строительство трубопровода Baltic Pipe в своей экономической зоне в Балтийском море.

Он позволит Польше и Украине получать норвежский газ в обход России, сообщила пресс служба польского газового оператора Gaz-System.

Разрешение согласовало правительство Швеции 7 мая. Поэтому теперь компания получила согласие от всех стран, через которые будет пролегать трубопровод.

"Это решение продемонстрировало, что власти Швеции признает важность проекта не только для Польши и Дании, но и для всего Европейского союза, для усиления сотрудничества между странами-членами ЕС и, возможно, прежде всего для того, чтобы стать независимыми от поставок природного газа из России", - заявил президент Gaz-System Томаш Стемпень.

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Трубопровод Baltic Pipe должна пролегать от побережья Норвегии в Данию, а затем через территорию Дании к Балтийскому морю и к побережью Польши. Общая пропускная способность трубопровода должна составить 10 млрд кубометров газа в год. Польша ожидает, что строительство Baltic Pipe закончится в 2022 году, а запустят трубопровод 1 октября 2022. С помощью этого трубопровода норвежский газ смогут поставлять не только в Польшу, но и в Украину.