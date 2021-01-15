Полное прекращение движения и круглосуточная самоизоляция: власти Германии планируют ввести "мегалокдаун"

Германия планирует полностью закрыться. Фото: Reuters

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает целесообразным еще более усилить действующие ограничительные меры с целью затормозить распространение коронавируса в стране.

Она планирует убедить премьеров федеральных земель в необходимости введения "мегалокдауна", передает со ссылкой на инсайдерскую информацию издание Bild.

"Общественная жизнь вскоре должна полностью остановиться" из-за опасений по распространению новых мутаций Covid-19. Это предполагает, в частности, полное прекращение движения общественного транспорта по всей стране и запрет выхода из дома без уважительной причины круглосуточно. Цель - сделать невозможным путешествия и однодневные поездки.

Работать в режиме хоум-офис надо будет везде, где это возможно. Школы и садики будут закрыть.

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С 11 января в Германии действует жесткий карантин. Закрыли спортзалы, рестораны, гостиницы и музеи. Ученики перешли на онлайн-обучения.