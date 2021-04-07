Политик залез в гроб на встрече с избирателями

Мексиканский депутат лежал в гробу. Фото: Especiales

Мексиканский кандидат в депутаты Карлос Майорга во время встречи с избирателями залез в гроб.

Соответствующее видео опубликовал журналист Сальвадор Гарсия Сото в Twitter.

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Во время предвыборной кампании политик устроил похороны города Хуарес. Он решил лично исполнить роль "мертвого города" и лег в гроб.

Специальные плакальщики пытались передать атмосферу скорби и сожаления. Команда политика рассказывала на фоне плача о тяготах, которые пережил город.

Майорга вылез из гроба и пообещал "воскресить" Хуарес. Также он велел похоронить его живьем, если обещание не будет выполнено.

En medio de esta pandemia hay arranques de campaña originales y el arranque de este candidato del PES a diputado federal Carlos Mayorga. Entre lo surrealista y lo creepy pic.twitter.com/JfckfzZxJ4 — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) April 7, 2021

В штате Орегон, США, пользователи Google Maps нашли на картах свежие могилы в поле, в которых лежали живые люди.