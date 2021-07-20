Полиция предотвратила кровавый теракт

Благодаря усиленным методам безопасности удалось предотвратить теракты. Собака-ищейка в метро ищет взрывчатку / Getty Images

21 июля 2005-го террористы попытались атаковать транспортную систему Лондона, закладывая бомбы в трех метро и в одном автобусе. Ни одна из бомб полностью не взорвется.

Попытка нападения была совершена ровно через две недели после того, как террористы убили 56 человек, включая их самих, и ранили 700 в ходе крупнейшего нападения на Великобританию со времен Второй мировой войны. Эта атака также была направлена на три метро и один автобус.

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Неудачные бомбы были обнаружены на станциях лондонского метро, а также в автобусе. Двумя днями позже пятая бомба, очевидно брошенная террористами, была найдена в кустах возле парка.

Четыре террориста, Муктар Саид Ибрагим, 29 лет, Ясин Хасан Омар, 26 лет, Рамзи Мохаммед, 25 лет, и Хуссейн Осман, 28 лет, были признаны виновными в заговоре с целью убийства и приговорены к пожизненному заключению.

По оценкам, три миллиона человек ездят на лондонском метро каждый день, еще 6,5 млн - на городских автобусах.