Полиция будет пратрулювать на украинских электробайках

Фото: facebook.com/datonko

В Мексике полицейские будут патрулировать на электробайках TopCop производства украинской компании Delfast.

Правоохранители будут ездить на этих байках в историческом центре города Мехикали, сообщил один из основателей компании Даниил Тонкопий в Facebook.

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Руководительница города Марина де Пилар отметила, что теперь в историческом центре патрули будут ездить на экологически чистом транспорте.

Украинская компания Delfast подписала с мексиканской полицией контракт на поставку электробайков в 2019 году.

Несколько недель назад Delfast запустила краудфандингову кампанию для привлечения трех миллионов долларов инвестиций. Компания планирует построить свой центр разработки в Украине. Стартап запустили в 2014 году, а уже в 2017 разработали электробайк с наибольшим запасом хода в мире.