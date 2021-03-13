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суббота, 13 марта 2021 03:00

Полицейского и его жену-украинку подозревают в убийстве женщины

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В Великобритании полицейскому предъявили обвинение в похищении и убийстве женщины. В причастности к преступлению также подозревают его жену-украинку.

Речь идет о 48-летнем работнике полиции Лондона Уэйне Казинс. Вместе с ним арестовали и его жену-украинку Елену. Позже женщину отпустили под залог, сообщает ВВС.

Автор: Соцсети
  Уейн Казинс
Уейн Казинс

Правоохранители подозревают, что жена могла помогать мужу в совершении преступления.

Ее мать с Кропивницкого не верит, что зять способен на убийство.

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33-летняя Сара Эверард исчезла 3 марта, когда возвращалась домой от своего друга в лондонском районе Клэпхем.

В пятницу, 12 марта тело женщины обнаружили в лесу под Ашфордом в графстве Кент.

Правоохранители предполагают, что Казинс мог злоупотреблять служебным положением во время похищения Эверард.

В Португалии в аэропорту жестоко убили 40-летнего украинца Игоря Гоменюка. Причины смерти пытались скрыть. Сначала семье сообщили, что он умер от сердечного приступа, однако врач, который делал вскрытие тела, сообщил местной полиции, что тот умер от побоев. После того, как история стала известна португальской прессе, виновных арестовали.

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