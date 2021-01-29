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пятница, 29 января 2021 19:34

Покойница ожила перед кремацией

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Покойница ожила перед кремацией
Кремация. Иллюстративное фото / Getty Images

В Аргентине женщина, которую везли на кремацию ожила. Это заметила ее дочь, чем спасла от смерти.

54-летняя аргентинка получила свидетельство о смерти матери, но перед кремацией заметила, что 89-летняя мама жива. Об этом пишет The Daily Mail.

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Шокирующая ситуация произошла на северо-востоке Аргентины. Пожилая женщина с жалобами на боль в груди попала в частную больницу в городе Ресистенсия. На следующий день врачи сообщили дочери, что ее мать умерла от сердечно-легочной недостаточности.

Неожиданное "воскресение" произошло в похоронном бюро, где тело женщины должны были сжечь. По сообщениям местных СМИ, после последнего прощания "покойная" вдруг начала подавать признаки жизни. Дочь немедленно прекратила кремацию.

Летнюю женщину доставили в частную клинику, где ее лечат в реанимации. Дочь уже сообщила о ситуации местные власти. Поэтому началось расследование.

Между тем, в прошлом году в Индии в морг положили живого человека, которого считали покойником.

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