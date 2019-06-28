Показали снос моста, на котором погибли 43 человека

В итальянской Генуе взорвали остатки моста Моранди. Во время обвала этого моста год назад погибли 43 человека.

Специалисты установили взрывчатку на опорах, сообщает ANSA.

Вокруг зоны взрыва разместили системы полива, чтобы избежать распространения пыли.

Тысячи людей из района взрыва эвакуировали.

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О начале операции предупредила сирена. Снос остатков моста продолжалось несколько секунд.

В результате обрушения моста 14 августа погибли 43 человека. Среди погибших не менее 3 детей - 8, 12 и 13 лет. 15 человек травмированы, из них 2 - украинцы. Евгений Бабин и Наталья Елина были на мосту в авто. Их нашли под завалами спасатели. Компания Autostrade per l'Italia должен заплатить штраф в € 150 млн. Министр транспорта Италии Данило Тонинелли призвал руководство уйти в отставку.