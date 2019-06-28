Показали снос моста, на котором погибли 43 человека

 
Ексклюзивы
1/5
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1476
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 585
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1296
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 23571
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3699
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6822
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 405
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1377
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2718
Фото
Все фото
5
5
8
4
17
Одесситка рассказала, почему не смогла жить в Израиле
Одесситка рассказала, почему не смогла жить в Израиле
Женщина подорвала себя в центре города: есть пострадавшие
Женщина подорвала себя в центре города: есть пострадавшие
Российские военные разработчики закупают технику на AliExpress
Российские военные разработчики закупают технику на AliExpress
Сирот и детей воинов АТО выгнали из греческого отеля из-за украинского флага
Сирот и детей воинов АТО выгнали из греческого отеля из-за украинского флага
Такой же неприступный: показали фото города, построенного в память о Трое
Такой же неприступный: показали фото города, построенного в память о Трое
Видео
Все видео
Показали снос моста, на котором погибли 43 человека
Показали снос моста, на котором погибли 43 человека
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
Путин и Трамп на встрече в Японии обсуждали Украину
Путин и Трамп на встрече в Японии обсуждали Украину
В России самолет с пассажирами въехал в дом
В России самолет с пассажирами въехал в дом
Во время пожара сгорело 90 авто
Во время пожара сгорело 90 авто
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 261
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1296
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1251
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2034
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11106
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
28 июня 2019
Просмотров: 162
Романтика зла
1913 року двоє французів, Анрі Массіс й Альфред де Тард, об'єднавшись під псевдо "Аґатон", публікують книжку "Молоді люди сьогодні". У ній – ...
пятница, 28 июня 2019 20:21

Показали снос моста, на котором погибли 43 человека

  Комментировать
Показали снос моста, на котором погибли 43 человека
Снесли мост в Генуе. Фото: ANSA

В итальянской Генуе взорвали остатки моста Моранди. Во время обвала этого моста год назад погибли 43 человека.

Специалисты установили взрывчатку на опорах, сообщает ANSA.

Вокруг зоны взрыва разместили системы полива, чтобы избежать распространения пыли.

Тысячи людей из района взрыва эвакуировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обвал моста в Италии: пострадавшие украинцы записали видеообращение

О начале операции предупредила сирена. Снос остатков моста продолжалось несколько секунд.

В результате обрушения моста 14 августа погибли 43 человека. Среди погибших не менее 3 детей - 8, 12 и 13 лет. 15 человек травмированы, из них 2 - украинцы. Евгений Бабин и Наталья Елина были на мосту в авто. Их нашли под завалами спасатели. Компания Autostrade per l'Italia должен заплатить штраф в € 150 млн. Министр транспорта Италии Данило Тонинелли призвал руководство уйти в отставку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали снос моста, на котором погибли 43 человека». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июня

Перед убийством наследника престола Гаврило Принцип выпил кофе

Самое читаемое
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
4
 Просмотров: 24152
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ 1 Просмотров: 15579
Новый &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret не стесняется сниматься без белья
Новый "ангел" Victoria's Secret не стесняется сниматься без белья
11
 Просмотров: 13620
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
 1 Просмотров: 10575
Волкер прокомментировал отход войск в Станице Луганской
Волкер прокомментировал отход войск в Станице Луганской Просмотров: 9210
Мир
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
 Просмотров: 279
Беременной женщине выстрелили в живот: теперь ее судят за убийство ребенка
Беременной женщине выстрелили в живот: теперь ее судят за убийство ребенка Просмотров: 1323
Саммит G20: Тереза ​​Мэй жестко ответила Путину
Саммит G20: Тереза ​​Мэй жестко ответила Путину Просмотров: 2664
Отравление Скрипалей: Британия потребует от РФ выдачи обвиняемых
Отравление Скрипалей: Британия потребует от РФ выдачи обвиняемых Просмотров: 666
Путин и Трамп на встрече в Японии обсуждали Украину
Путин и Трамп на встрече в Японии обсуждали Украину
 Просмотров: 792
Больше всего комментируют
9
Эксперт заявил о возможных договоренностях "Слуги народа" с "Батькивщиной"
9
Зеленский сделал еще одно заявление о российском реванше в ПАСЕ
6
В партии Зеленского раскритиковали украинскую делегацию в ПАСЕ
5
Боевики передадут Киеву пленных: назвали фамилии
3
Вятрович объяснил опасность свертывания декоммунизации
Голосов: 2902
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua