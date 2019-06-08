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суббота, 08 июня 2019 17:59

Показали празднование 93-летия королевы Елизаветы II
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Прошли торжества по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II.
Фото: segodnya.ua
Прошли торжества по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II.
Прошли торжества по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II.
Прошли торжества по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II.
Прошли торжества по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II.

В Лондоне прошли торжества по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II. На парадном плацу был масштабный парад с участием конной и гренадерской гвардии.

Британская королева Елизавета II прибыла в отдельном конном экипаже.

Британский принц Чарльз, британский принц Уильям, британский принц Эндрю, герцог Йоркский и британская принцесса Анна, королевская принцесса верхом на лошади идут по британской королевой Елизаветой II в конном экипаже, передает Сегодня.

Также в роскошной карете на празднование прибыли Меган Маркл вместе с мужем принцем Гарри, Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз.

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В праздновании приняли участие более 1400 солдат, около 300 лошадей и 400 музыкантов. По фото видно, что за происходящим наблюдают полицейские с крыши Букингемского дворца. Маленькие принц Джордж и принцесса Шарлотта смотрят на торжества из окна.

Президент США Дональд Трамп побывал на торжественном банкете в Букингемском дворце. Вместе с ним на торжества прибыли сыновья Дональд и Эрик, дочери Иванка и Тиффани, жена Мелания и невестка Лара. Визит главы Белого дома не прошел без курьезов и нарушений протокола.

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