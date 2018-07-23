Показали фото необычного макияжа мусульманских красавиц

Фотограф Клодаг Килкойн создал серию портретов девушек и женщин этнической группы Рогинджа из Мьянмы. Традиционный макияж мусульманок стал основной темой серии.

Фото: BBC

Называется косметика токака. Желтую пасту делают из коры деревьев, которые растут в центральных регионах Мьянмы. Паста не только украшает женщин. Высыхая, образует слой, который защищает их кожу от солнца, укусов насекомых и лечит акне, пишет BBC.

"Макияж - мое хобби, и это наша традиция. Я могу жить без риса, но я не могу жить без макияжа", - говорит Юхара Бегум, 13 лет.

Такой мейкап - одна из немногих традиций, которые удалось сохранить женщинам. Их дома были разрушены. Вынуждены жить в лагерях они продолжают раскрашивать свои лица, сохраняя таким образом свою идентичность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фотограф показал жизнь вымирающих племен

Рогинджа - мусульманское этническое меньшинство в Мьянме, которая насчитывает около миллиона человек. По данным ООН, они являются одним из самых преследуемых национальных меньшинств в мире. Много рогинджа живут в лагерях для беженцев в соседнем Бангладеш.

Австралийская блогерша-веган 37-летняя Freelee the Banana Girl покинула привычную жизнь и переехала жить в южноамериканские джунгли. Живет там последние полгода. Женщина отказалась брить волосы на теле, пользоваться шампунем и декоративной косметикой. Говорит, сэкономила за это время $ 4 тыс.