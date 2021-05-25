Поймали "кокаинового короля", который был в розыске 27 лет

Наркобарон Рокко Морабито / Итальянская полиция

Босс итальянской мафии и беглец Рокко Морабито арестован в понедельник, 24 мая, на северо-востоке Бразилии.

Морабито - высокопоставленная фигура мафии "Ндрангета". Его поймали в городе Жоао Пессоа вместе с другим итальянским преступником в результате совместной операции с Италией. Об этом пишет Daily Mail.

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Прозванный "кокаиновой королем Милана", Морабито арестовали в Уругвае в 2017 году. Он ожидал экстрадиции в Италию по обвинению в международном незаконном обороте наркотиков. Но он убежал через крышу тюрьмы в уругвайской столице Монтевидо в 2019-м, проделав в ней дыру. Затем он и трое сокамерников ограбили жителей соседней фермы и бросились в бега.

Морабито - один из самых разыскиваемых лиц Италии. Заочно был осужден итальянским судом к 28 годам лишения свободы в 2005-м. Позднее срок наказания был увеличен до 30 лет.

Как пишет Corriere della Sera, Италия разыскивает Морабито с 1994 года после того, как его поймали на взятке в $8 млн за ввоз почти тонны кокаина. Итальянский "Ндрангета" занимается в основном торговлей кокаином в Европе. Также торговлей оружием, проституцией и вымогательством.

Впервые Морабито заработал репутацию "короля кокаина" по прибытии в Милан из родного бедного города Афро в 23 года. Молодой человек стал харизматичной фигурой в Милане, часто бывал в барах и на вечеринках. Привлек внимание итальянских следователей по борьбе с мафией, и они регулярно отслеживали, как доставлял чемоданы с миллионами лир колумбийским наркоторговцам. Полиция приехала на его день рождения, когда он сделал последнюю доставку в октябре 1994-го, но ему удалось бежать. В следующем году был заочно приговорен к 28 годам тюрьмы за работу в мафии и торговлю наркотиками. В 1995 году был выдан международный ордер на арест. В 2017-м арестован, прожив 13 лет в Уругвае под вымышленным именем, и посажен в тюрьму на время обработки запроса Италии на экстрадицию. МВД Уругвая тогда заявило, что жил в роскошной вилле в курортном городе Пунта-дель-Эсте с уругвайской женой с 2004-го.