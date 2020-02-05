Погибли не менее 35 тыс. людей

Мессинский пролив в 2016-м. Фото: http://www.environmentandsociety.org/

В Калабрии на севере Италии произошел первый толчок землетрясения 5 февраля 1783-го.

Последний из пяти сильных зафиксировали 28 марта того года. Сотня слабых трясли регион еще несколько лет.

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Из-за серии землетрясений погибли не менее 35 тыс. человек. По другим оценкам, не менее 50 тыс. Силу толчков оценивали в 11 баллов из 12 возможных, по тогдашней шкале. Это примерно семь баллов по шкале Рихтера. Было разрушено 200 сел, в горах фиксировали сильные обвалы камней. Землетрясения спровоцировали десять цунами. Одно из них смыло более 1,5 тыс. человек, пришедших ночевать на побережье Мессинского пролива, после того как их дома рухнули.

В июне король Неаполя приказал конфисковать состояние церкви, чтобы восстановить уничтоженный регион.

24 августа 79 н. е. во время извержения вулкана Везувий погибло население трех городов - Помпеи, Геркуланума и Стабий и все виллы рядом. Города, расположеные под вулканом, сразу похоронили под собой потоки лавы.