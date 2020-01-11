Погибли две третих жителей города

Катанию уничтожило землетрясение. Фото: sciencesource

Землетрясение амплитудой 7,4 балла произошло на Сицилии 11 января 1693 года. Его считают одним из самых мощных в истории Италии. Погибли более 60 тыс. человек. Пострадали 70 городов.

Землетрясение произошло в 9 вечера. Продолжалось четыре минуты. Толчки ощутили на Мальте в 190 км от Сицилии.

Пострадали города Сиракуза, Ното, Ачиреале. В Катании погибли 12 тыс. человек. В то время это были две трети населения. В городе Рагуза - половина.

За два дня до землетрясения на острове чувствовали сильные толчки. Они вызвали цунами. Тогда погибли жители сел на побережье. На следующий день все было спокойно. Люди решили, что опасность миновала.

После землетрясения 11 января на островах почувствовали более 1500 слабых толчков.

Более четырех тысяч человек погибли в результате схода снежной лавины в Перу 10 января 1962. Стихия уничтожила девять городов и семь маленьких деревень.