"Поедут через Донбасс" - Лукашенко взялся угрожать полякам

Лукашенко пригрозил закрытием границ. фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, может закрыть границы страны.

Пригрозил полякам, что им придется ездить на Восток через Донбасс, передает "Белта".

"Вы, наверное, слышали, что раздаются постоянно угрозы этих диких политиков и руководителей Польши. Границу закроем и так далее. Я могу сказать одно: закроют - пожалуйста. Но сначала нужно подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с Востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро приструнят", - заявил Лукашенко.

Потом добавил, что говорил "образно".

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"Их там никто не ждет. У России закрыта граница с Украиной", - сказал Лукашенко.

Часть мигрантов из стран Ближнего Востока хотят получить убежище в Беларуси. Белорусский режим помогает мигрантам создать образ гуманного государства. По данным журналистов, режим Лукашенко смущен развитием событий. Мигранты не хотят больше штурмовать пропускные пункты.