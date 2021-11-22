"Поедут через Донбасс" - Лукашенко взялся угрожать полякам

 
Ексклюзивы
1/5
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 261
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 5292
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Просмотров: 342
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Просмотров: 342
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
Просмотров: 21838
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Просмотров: 8037
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
1 Просмотров: 2502
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Просмотров: 333
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
4 Просмотров: 6751
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
1 Просмотров: 4842
Фото
Все фото
8
9
13
32
12
Наезд на толпу во время парада в США: возросло количество жертв
Наезд на толпу во время парада в США: возросло количество жертв
Covid-протестующих разогнали водометами и слезоточивым газом
Covid-протестующих разогнали водометами и слезоточивым газом
В мире от грязного воздуха умирают около 7 млн человек в год
В мире от грязного воздуха умирают около 7 млн человек в год
Сиеста, сангрия и замки - как незабываемо отдохнуть в Мадриде и окрестностях
Сиеста, сангрия и замки - как незабываемо отдохнуть в Мадриде и окрестностях
В Словакии вырезали храм со льда
В Словакии вырезали храм со льда
Видео
Все видео
В США внедорожник въехал в рождественский парад
В США внедорожник въехал в рождественский парад
Видеозвонок хозяину: разработали первый в мире телефон для собак
Видеозвонок хозяину: разработали первый в мире телефон для собак
Дороги на австралийском острове заблокировали 50 млн крабов
Дороги на австралийском острове заблокировали 50 млн крабов
Саакашвили перевели в военный госпиталь
Саакашвили перевели в военный госпиталь
Мигранты покинули лагерь на границе с Польшей
Мигранты покинули лагерь на границе с Польшей
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4509
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1332
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1116
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2673
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1152
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
19 ноября 2021
Просмотров: 549
Нетерпимість
Іноді треба бути чесним. Не лише перед собою, але й перед людьми. Перед собою я чесний. Перед людьми – не завжди. Хто насправді знає, який ...
понедельник, 22 ноября 2021 12:29

"Поедут через Донбасс" - Лукашенко взялся угрожать полякам

  Комментировать
&quot;Поедут через Донбасс&quot; - Лукашенко взялся угрожать полякам
Лукашенко пригрозил закрытием границ. фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, может закрыть границы страны.

Пригрозил полякам, что им придется ездить на Восток через Донбасс, передает "Белта".

"Вы, наверное, слышали, что раздаются постоянно угрозы этих диких политиков и руководителей Польши. Границу закроем и так далее. Я могу сказать одно: закроют - пожалуйста. Но сначала нужно подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с Востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро приструнят", - заявил Лукашенко.

Потом добавил, что говорил "образно".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обещали хорошую жизнь: мигранты рассказали о "приключениях" на белорусско-польской границе

"Их там никто не ждет. У России закрыта граница с Украиной", - сказал Лукашенко.

Часть мигрантов из стран Ближнего Востока хотят получить убежище в Беларуси. Белорусский режим помогает мигрантам создать образ гуманного государства. По данным журналистов, режим Лукашенко смущен развитием событий. Мигранты не хотят больше штурмовать пропускные пункты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Поедут через Донбасс" - Лукашенко взялся угрожать полякам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
ноября

Московская церковь назвала украинца антихристом

Убийцу президента застрелил владелец стриптиз-бара

Самое читаемое
&quot;Путин-х**ло. Зеля - сц*кло&quot;: тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
12
 Просмотров: 21838
В Италии забили автогол столетия
В Италии забили автогол столетия
 Просмотров: 12150
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
6
 Просмотров: 9937
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
105
 Просмотров: 8037
&quot;Позор малороссам!&quot; – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
7
 4 Просмотров: 6751
Мир
Наезд на толпу во время парада в США: возросло количество жертв
Наезд на толпу во время парада в США: возросло количество жертв
8
 Просмотров: 666
Австралия впервые с 2020 года откроет границы
Австралия впервые с 2020 года откроет границы Просмотров: 54
Covid-протестующих разогнали водометами и слезоточивым газом
Covid-протестующих разогнали водометами и слезоточивым газом
9
 Просмотров: 405
Застреленную Болдуином украинку провели в последний путь
Застреленную Болдуином украинку провели в последний путь Просмотров: 369
В мире от грязного воздуха умирают около 7 млн человек в год
В мире от грязного воздуха умирают около 7 млн человек в год
13
 Просмотров: 63
Больше всего комментируют
9
Порошенко обратился к украинцам
8
Обезоружили, чтобы ликвидировать: скандальный Кива шокировал новым заявлением
4
Кулеба жестко высказался по поводу позиции болгарского президента
4
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
4
Участники акции под Офисом президента "дали Ермаку 10 дней", чтобы ушел в отставку
Голосов: 2355
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть