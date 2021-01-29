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пятница, 29 января 2021 16:22

Подземный 16-этажный бункер и 2 аквадискотеки: журналисты обнародовали новые детали о "дворце Путина"
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"Дворец Путина" за десятки млрд долларов поражает роскошью и масштабами.
Фото: https://palace.navalny.com/
"Дворец Путина" за десятки млрд долларов поражает роскошью и масштабами.
"Дворец Путина" за десятки млрд долларов поражает роскошью и масштабами.
"Дворец Путина" за десятки млрд долларов поражает роскошью и масштабами.
"Дворец Путина" за десятки млрд долларов поражает роскошью и масштабами.

Российские журналисты пообщались со строителями "дворца Путина" в Геленджике и узнали новые подробности.

Об этом сообщило издание Meduza.

Журналисты выяснили, что имение более масштабно, чем было заявлено. Дворец идет вниз на 16 этажей, на территории есть еще одна аквадискотека - в "Диминой даче".

По словам строителей, Путин редко бывает в своей резиденции, как минимум 4 раза в год. Но к его визиту тщательно готовятся: могут среди ночи разбудить персонал и перекладывать газон.

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16 этажей под землей полностью пронизывают мыс Идокопос, на котором расположен особняк. Само возведение шахты лифта обошлась в 3 млрд руб.

Еще одна аквадискотека находится в другом месте резиденции, на территории шато в поселке Дивноморское. Владелец неизвестен, но здание называют "Диминой дачей". Ее построили во времена президентства Дмитрия Медведева.

Всего над дворцом работали 8 строительных компаний. По информации одной из них, общая площадь всех зданий резиденции составляет 40 тыс. кв. м.

Путин передвигается по территории поместья под наблюдением Федеральной службы охраны. Именно они отвечают за дисциплину на объекте и передают подрядчикам поручения заказчика.

Прокремлевское издание Mash показало кадры с "дворца Путина" в Геленджике с бетонными стенами и пустыми без ремонта комнатами.

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29
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