Подростки выпрыгнули с крыши многоэтажки, держась за руки

Подростки в Москве выпрыгнули с 14-го этажа. Фото: УНИАН

В Москве двое 17-летних подростка выбросились с 14-го этажа многоэтажного дома.

Они поднялись на крышу многоэтажки в московском районе Кунцево, и держась за руки, прыгнули вниз, сообщает Telegram канал Mash.

Погибшие, Александра С. и Николай В., учились в одной школе и их часто видели вместе. Перед прыжком подростки примотали себя скотчем друг к другу.

Жители дома, из которого они прыгнули, часто гоняли их из подъезда.

Предсмертной записки погибшие не оставили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Влюбленные подростки прыгнули с 12 этажа

Ранее сообщалось, что в русской деревне Сунтар (Республика Саха) полуторагодовалый ребенок погиб после падения в стиральную машину.