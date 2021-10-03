Подростки смогут вакцинироваться вопреки запрету родителей

15-летним разрешат вакцинироваться даже вопреки запрету родителей. Фото: АР

С 11 октября в Швеции 15-летним подросткам позволят вакцинироваться против коронавируса вопреки желанию родителей.

Именно в таком возрасте люди могут быть достаточно зрелыми, чтобы решать вакцинироваться или нет. Об этом сообщает The Local.

По словам руководителя отдела здравоохранения, представители здравоохранения будут оценивать степень зрелости после того, как подростки заполнят анкету и ответят на различные вопросы об их здоровье. Таким образом будут проверять понимание того, что значит пройти вакцинацию против коронавируса.

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Регионы и муниципалитеты в целом должны получать письменное согласие родителей на прививку, но если между родителями и детьми возникнут серьезные разногласия, медицинские работники могут дать индивидуальную оценку зрелости ребенка и пойти против воли родителей.

За сутки 2 октября в Украине зафиксировали 7 967 новых подтвержденных случаев Covid-19. 3 300 человек госпитализировали, 1 483 - выздоровели, летальных случаев - 126. Среди новых заболевших - 822 ребенка и 88 медработников. Министерство здравоохранения утвердило приказ об обязательной вакцинации против коронавируса. Тех, кто откажется прививаться, на время карантина работодатель должен отстранить от рабочего процесса без сохранения зарплаты, но с сохранением места работы.