Подбрасывало до потолка: показали видео из самолета во время турбулентности

Boeing 737 попал в зону турбулентности. Фото: radiosvoboda.org

В сети показали видео, как Boeing 737 болгарской авиакомпании попал в зону турбулентности.

Самолет так трясло, что одну из стюардесс подбросило к потолку, а кипяток, который она держала в руках, разлился на пассажиров, пишет ТСН.

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Тогда получили травмы 10 человек, среди них те, кого обожгло кипятком. Сразу после приземления в Швейцарии, куда направлялось судно, пострадавших госпитализировали.

В польском городе Плоцке самолет Як-52 упал в реку Вислу прямо во время авиашоу. В результате погиб пилот - 60-летний немец. Водолазы и спасатели быстро нашли самолет под водой. Были вынуждены перевернуть его, поскольку лежал колесами вверх.