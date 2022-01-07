Племянника экс-президента Назарбаева не задерживали — ОБНОВЛЕНО

 
Ексклюзивы
1/5
Трембиты и пение, которое пробирает до мурашек – как в Криворовне исполняют уникальные гуцульские колядки: яркие фото
Трембиты и пение, которое пробирает до мурашек – как в Криворовне исполняют уникальные гуцульские колядки: яркие фото
Просмотров: 153
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
1 Просмотров: 1287
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
1 Просмотров: 2529
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
Просмотров: 1062
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 513
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 5544
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 6867
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1296
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10917
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 1008
Фото
Все фото
5
7
9
7
3
Обстрел журналистов и пожизненное протестующим: последние события в Казахстане
Обстрел журналистов и пожизненное протестующим: последние события в Казахстане
На Токио обрушился невиданный снегопад: десятки пострадавших
На Токио обрушился невиданный снегопад: десятки пострадавших
&quot;Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни&quot; - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
В самом крупном городе Казахстана продолжается зачистка: десятки жертв
В самом крупном городе Казахстана продолжается зачистка: десятки жертв
Протестующие снесли памятник Назарбаеву
Протестующие снесли памятник Назарбаеву
Видео
Все видео
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
В Казахстане приостановили работу банки, в Алматы утром стреляли
В Казахстане приостановили работу банки, в Алматы утром стреляли
Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"
Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"
Силовики на улицах Алматы проводят спецоперацию: погибшие среди протестующих и полиции
Силовики на улицах Алматы проводят спецоперацию: погибшие среди протестующих и полиции
Протестующие в Алматы захватили склад с оружием
Протестующие в Алматы захватили склад с оружием
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 3537
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3384
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1989
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3213
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1665
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 153
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
пятница, 07 января 2022 13:27

Племянника экс-президента Назарбаева не задерживали — ОБНОВЛЕНО

  Комментировать
Племянника экс-президента Назарбаева не задерживали — ОБНОВЛЕНО
Информация о задержании племянника Назарбаева оказалась фейком. Фото: ia-centr.ru

Ранее СМИ сообщали, что в Казахстане задержан Самат Абиш, племянник экс-президент Нурсултан Назарбаев.

Информацию об этом опровергла главный редактор ORDA.KZ Гульнара Бажкенова:

"Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша ошибся, эта информация не подтвердилась. Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах, и наша единственная задача – информировать своих читателей. Просим понять".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кто не сдастся, будет уничтожен": президент Казахстана сделал заявление

Однако Самата Абиша сняли с должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности.

Также известно, что Назарбаев и его дочери с семьями покинули Казахстан, остался только брат экс-президента — Болат Назарбаев.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев возглавит Совбез вместо Назарбаева.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Племянника экс-президента Назарбаева не задерживали — ОБНОВЛЕНО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
января

Впервые люди пересекли Ла-Манш на воздушном шаре

Самое читаемое
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь Просмотров: 42264
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
6
 1 Просмотров: 14796
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в &quot;Буковеле&quot;
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в "Буковеле"
4
 Просмотров: 12195
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
 Просмотров: 10152
Нардеп от &quot;слуг&quot; Шевченко поперся в Казахстан и заявил о &quot;помощи&quot; Кремля
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
 Просмотров: 7146
Мир
Британский военный корабль столкнулся с российской подлодкой
Британский военный корабль столкнулся с российской подлодкой Просмотров: 81
Миссию ОДКБ в Казахстане возглавляет российский генерал, организовывавший захват Крыма
Миссию ОДКБ в Казахстане возглавляет российский генерал, организовывавший захват Крыма Просмотров: 378
"Кто не сдастся, будет уничтожен": президент Казахстана сделал заявление
"Кто не сдастся, будет уничтожен": президент Казахстана сделал заявление Просмотров: 1161
В Казахстане ввели критический уровень террористической опасности
В Казахстане ввели критический уровень террористической опасности Просмотров: 909
В Казахстане убито 26 человек, еще 3 тыс. задержано
В Казахстане убито 26 человек, еще 3 тыс. задержано Просмотров: 810
Больше всего комментируют
15
Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко
7
Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову
4
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
3
У Порошенко отреагировали на арест имущества политика
2
Россия отправила войска в Казахстан
Голосов: 167
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть