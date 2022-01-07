Племянника экс-президента Назарбаева не задерживали — ОБНОВЛЕНО

Информация о задержании племянника Назарбаева оказалась фейком. Фото: ia-centr.ru

Ранее СМИ сообщали, что в Казахстане задержан Самат Абиш, племянник экс-президент Нурсултан Назарбаев.

Информацию об этом опровергла главный редактор ORDA.KZ Гульнара Бажкенова:

"Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша ошибся, эта информация не подтвердилась. Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах, и наша единственная задача – информировать своих читателей. Просим понять".

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Однако Самата Абиша сняли с должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности.

Также известно, что Назарбаев и его дочери с семьями покинули Казахстан, остался только брат экс-президента — Болат Назарбаев.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев возглавит Совбез вместо Назарбаева.