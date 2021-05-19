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среда, 19 мая 2021 12:10

Платила за свидание и свадьбу: мать "купила" дочери жениха

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Платила за свидание и свадьбу: мать &quot;купила&quot; дочери жениха
Девушка отменила свадьбу, когда узнала, что мать платила жениху за свидание с ней. Фото: Depositphoto

В США невеста отменила свадьбу после того, как узнала, что ее мать заплатила ее возлюбленному за брак с ней.

Об этом сообщило издание The Mirror.

По словам девушки, она получила предложение о женитьбе от своего парня, с которым была знакома два месяца. Жених настаивал на быстрой свадьбе. Он якобы был влюблен в девушку.

"Все было так быстро. Я была по уши влюблена. Поэтому, когда он сделал предложение с кольцом с огромным бриллиантом, я просто сказала "да". Мне было нечего терять", - прокомментировала она.

Мать невесты обрадовалась быстрой свадьбе и настояла, что возьмет все расходы на себя. Девушке это показалось подозрительным.

"Я всегда спрашивала, почему его родители не платят. Но мои родители вмешивались и говорили, что они настаивают. И он утверждал, что его семья бедная", - поделилась экс-невеста.

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По словам девушки, она удивилась дорогому кольцу от жениха, который был из бедной семьи и пошла в магазин, где оно было куплено. Продавец заверил в его подлинности, но ошеломил другой правдой. Он сообщил, что кольцо купил не мужчина, а ее мать.

"Она купила его за месяц до того, как мы с женихом начали встречаться", - рассказала девушка.

Оказалось, что мать познакомилась с парнем через подругу и заплатила ему, чтобы он пошел с дочкой на первое свидание в дорогой ресторан.

"Она платила за все наши свидания и, конечно, за нашу свадьбу, так отчаялась выдать меня замуж. А он был готов жениться на мне ради денег", - отметила бывшая невеста.

Узнав правду, она отменила свадьбу.

В Индонезии мужчина приехал на встречу со своей невестой, но ошибся адресом и едва не женился на незнакомке.

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Дата
19
мая

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