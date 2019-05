Первый канал на YouTube собрал 100 млн подписчиков

На YouTube появился канал с количеством подписчиков более 100 млн.

Это канал T-Series, с индийской музыкой и отрывками фильмов, передает Techno.

Канал соревновался в челендже #100MillionSubscribers с известным блогером PewDiePie. У него - 96 млн подписчиков.

Создатели канала T-Series поблагодарили за победу. Создатели канала заявили, что Индия гордится таким достижением.

World's biggest YouTube Channel, T-Series has achieved another YouTube milestone by being the first one to cross an astonishing #100MillionSubscribers.

Thank you for being part of our journey. T-Series - Making India Proud. 🇮🇳@itsBhushanKumar #bharatwinsyoutube pic.twitter.com/s5Haz0bBT4