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суббота, 10 июля 2021 01:35

Первая страна в мире полностью закроет границы для невакцинированных туристов

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Первая страна в мире полностью закроет границы для невакцинированных туристов
Мальта не будет пускать невакцинированных. Фото: Reuters

Власти Мальты с 14 июля запретили въезд в страну туристам, которые не сделали прививку от коронавируса.

Все, кто собирается приехать после 14 июля, должны будут предоставить признанный Мальтой, Европейским Союзом или Великобританией сертификат о вакцинации, сообщил министр здравоохранения Крис Ферн, пишет Times of Malta.

Без прививки будут пускать только детей до 12 лет, если их сопровождают привитые родители.

"Мы станем первой страной в Европе, которая сделает такой шаг", - заявил Ферн.

Большинство новых случаев заболевания Covid-19 на Мальте связаны с зарубежными поездками. Причем почти все новые заражения обнаруживают у людей, которые не были привиты.

Новые случаи коронавируса обнаружили в девяти разных школах английского языка по всей стране. Из-за этого на Мальте с 14 июля также будут закрыты эти учебные заведения.

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Украинцы, которые получили обе дозы китайской Covid-вакцины Coronavac и имеют международное свидетельство, могут посетить 10 стран. Некоторые из этих стран просят заполнить специальные анкеты, поэтому перед въездом советуют проверять информацию на сайтах посольств. При въезде необходимо показать распечатанное на английском языке международное свидетельство о Covid-прививке.

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