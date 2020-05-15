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пятница, 15 мая 2020 10:00

Первая страна в ЕС заявила о прекращении пандемии коронавируса

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Первая страна в ЕС заявила о прекращении пандемии коронавируса
В Словении заявили о прекращении пандемии. Фото: Reuters

Правительство Словении первым в Евросоюзе объявило об официальном прекращении эпидемии коронавируса.

Решение было принято, после того как власти подтверждали менее 7 новых случаев заражения ежедневно в течение последних двух недель, сообщает Reuters.

Не нужно будет отбывать 7 дней карантина людям, прибывающим в Словению из других стран ЕС. Иностранцам с признаками инфекции все равно запретят въезд.

Карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для людей из стран, не входящих в Евросоюз. Исключения касаются дипломатов и людей, перевозящих грузы.

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Некоторые меры, включая финансовую помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от пандемии, заканчиваются в конце мая.

Кинотеатры, концертные организации и театры откроют на 4-5 этапах выхода из карантина, примерно в июле. Об этом сообщила и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко в эфире одного из украинских телеканалов.

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15
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