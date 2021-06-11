Первая страна начнет использовать электросамолеты в вооруженных силах

Дания закупит электрические самолеты. Фото: Pipestrel

Дания первой в мире закупит электрические самолеты для использования в своих вооруженных силах.

ВВС пополнят два одномоторные самолета Velis Electro на два человека, сообщили в Министерстве обороны страны.

Технику доставят в летную школу города Каруп в сентябре. Их также будут использовать для тренировок пилотов.

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В армии планируют проверять потенциал таких самолетов в течение двух лет. Министерство обороны Дании решило закупить электрические самолеты ради улучшения экологии.

"Каждый должен внести свой вклад в борьбу с изменениями климата. Это касается и сферы обороны. Поэтому мы решили закупить электрические самолеты. Этот опыт будет важным для будущих закупок оборудования в области обороны", - прокомментировала министр обороны Дании Трине Брамса.

Электрические самолеты производит словенская компания Pipestrel. Самолет полностью экологичен и тих. Шум в 60 дБ примерно равен разговору двух людей. Velis Electro - первый в мире полностью электрический самолет, получивший сертификат от Европейского агентства авиационной безопасности EASA.

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