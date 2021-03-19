Первая страна мира вакцинировали всех взрослых от Сovid-19

Гибралтар первыми в мире закончил вакцинацию против Сovid-19. Фото: Укринформ

В британской заморской территории Гибралтар первыми в мире закончили вакцинацию против коронавируса среди взрослого населения.

Обе прививки получили около 26 тысяч жителей территории в возрасте от 18 лет, передает Sky News.

"17 марта Гибралтар стал первой страной в мире, завершившей программу вакцинации взрослого населения", – сказал глава Минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

Как заявил министр, компания по вакцинации стала успешной, в частности, благодаря беспрепятственным поставкам вакцины против COVID-19 из Великобритании. Свою роль также сыграли малое количество жителей и компактный размер самой территории.

Кроме того, местное население полностью обеспечено тестами и средствами индивидуальной защиты.

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Ранее в интервью Politico министр здравоохранения территории Саманта Сакраменто говорила, что кампания вакцинации Гибралтара, названная "Операция "Свобода", одна из самых быстрых в Европе.

Общее населения Гибралтара составляет около 35 тысяч человек.

В Украине за 17 марта прививку от коронавируса сделали 9832 лицам. С начала кампании вакцинации в стране было привито 81 755 людей.