Первая страна Европы запретила посещать массовые мероприятия без Covid-паспорта

Во Франции запретили посещать общественные места без "паспорта здоровья". Фото: Reuters

С 21 июля во Франции вступили в силу запреты на посещения кинотеатров, музеев, театров, стадионов и других массовых мероприятий без Covid-сертификата о вакцинации - "паспорта здоровья".

Об этом сообщило издание RFI.

Соответствующее решение правительство Франции обнародовало 20 июля. В "паспортах здоровья" имеется информация о полной вакцинации от Covid-19 или отрицательный тест, или справка о недавнем выздоровлении от коронавируса.

С сертификатами будут пускать не только в здания, но и на все массовые мероприятия, которые проходят в общественных местах. Без "паспорта" нельзя посещать соборы, церкви и путешествовать лайнерами.

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Все, имеющие Covid-сертификаты, могут свободно находиться в общественных местах без защитной маски.

Во Франции тысячи людей вышли на улицы из-за новых противоэпидемических мероприятий правительства. Некоторые участники акций подожгли мусорные баки, бросали дымовые шашки и сооружали баррикады. В ответ на такие действия полиция применила против митингующих слезоточивый газ и дубинки. 12 июля президент Франции объявил об обязательной вакцинации медиков, а также сообщил, что с 21 июля без негативного ПЦР-теста и полной вакцинации запретят посещать кинотеатры, бары, ТРЦ, а также покупать билеты на поезда и самолеты.