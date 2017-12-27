Перевернулся поезд с рождественскими подарками

В австрийской коммуне Грис-на-Бреннер сошел с рельсов поезд, перевозивший рождественские подарки.

Об этом сообщает new-s.com.ua.

Автор: new-s.com.ua. Поезд с рождественскими подарками перевернулся в Австрии

В результате инцидента никто не пострадал, но часть подарков была повреждена. Сотни пакетов оказались разбросаны вдоль железнодорожной линии среди грязи и снега.

Повреждения получили посылки, отправленные компанией DHL.

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Из-за аварии было полностью заблокировано железнодорожное сообщение между Инсбруком и Грис-на-Бреннер.

Движение поездов в данном регионе будет восстановлено через несколько дней.