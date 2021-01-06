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среда, 06 января 2021 22:30

Пентагон отказался вводить Нацгвардию в Конгресс США

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Пентагон отказался вводить Нацгвардию в Конгресс США
Запрос на развертывание Нацгвардии в Капитолии отклонили. Фото: Reuters

Пентагон отклонил запрос на ввод Нацгвардии в Конгресс США.

Об этом сообщает Twitter-канал Breaking News Global.

"Пентагон отклонил запрос на развертывание Национальной гвардии в Капитолии США", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что репортер Politico утверждал, что в Конгресс вызвали Нацгвардию.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где парламент должен утвердить результаты выборов президента. Заседание временно прервали.

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