Пентагон отказался вводить Нацгвардию в Конгресс США

Пентагон отклонил запрос на ввод Нацгвардии в Конгресс США.
Об этом сообщает Twitter-канал Breaking News Global.
"Пентагон отклонил запрос на развертывание Национальной гвардии в Капитолии США", - говорится в сообщении.
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Стоит отметить, что репортер Politico утверждал, что в Конгресс вызвали Нацгвардию.
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где парламент должен утвердить результаты выборов президента. Заседание временно прервали.
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