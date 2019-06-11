Педофила приговорили к 40 годам заключения после 50 изнасилований 7-летней девочки

Захари Спраулс говорит, что понимал последствия своих действий. Фото: kansascity.com

В американском штате Миссури до 40 лет заключения приговорили 28-летнего Захари Спраулса.

Мужчина 50 раз насиловал малолетнюю девочку в течение двух лет. Первый эпизод произошел, когда той было 7 лет, сообщает Kansas City Star.

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Спраулс приказал ребенку молчать о том, что он делает. Иначе будет насиловать ее чаще.

В время одного из таких нападений, мать ребенка пришли домой раньше и увидела их на кухне дома. Захари сказал, что помогает девочке попить воды. Когда мать вышла, снял с нее одежду и продолжил свои действия. Ребенок говорит, что сопротивлялась, кусалась и царапалась, но вырваться не могла.

О насилии потерпевшая рассказала матери под ее давлением. Женщина заметила, что ребенок постоянно скребет область гениталий.

Заключенный говорит, что понимал последствия действий и возможное наказание. Но девочка сама его спровоцировала. Свою вину мужчина признал.

Мужчина изнасиловал 7-летнюю дочь знакомого на берегу реки в Херсонской области. Насильник из села Архангельское отсидел срок за кражу. Жил у отца девочки.